Российские силы атаковали город в Киевской области дронами-камикадзе

Российские силы ночью атаковали Белую Церковь Киевской области дронами-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.



«Всего шесть попаданий и взрывов. Пострадал один человек. Также получила повреждения инфраструктура. В настоящее время идет ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС, тушение пожара продолжается», — отметил Кулеба.



Он также призвал жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности.



В свою очередь российские военные блогеры заявили, что удар был нанесен по казармам 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.



На странице 72-й бригады в Facebook появилась публикация с текстом: «Не дождутся!»









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