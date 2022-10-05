Російські сили атакували місто на Київщині дронами-камікадзе

Російські сили вночі атакували Білу Церкву Київської області дронами-камікадзе Shahed-136. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.



«Усього шість влучань та вибухів. Постраждала одна людина. Також зазнала пошкоджень інфраструктура. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів. На місці працюють усі необхідні служби, 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС, гасіння пожежі триває», — зазначив Кулеба.



Він також закликав мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки.

У свою чергу російські військові блогери заявили, що удару було завдано по казармах 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.



На сторінці 72-ї бригади в Facebook з'явилася публікація з текстом: «Не дочекаються!»





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