Мінекономіки: Робочі місця втратили 5 млн переселенців

Понад 6,4 млн українців виїхало за кордон через війну, з них до 3 млн – працездатного віку, а ще 7,7 млн людей стали переселенцями, з них 5 млн втратили робочі місця. Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, передає «Інтерфакс-Україна».



«Переважна більшість українців, які виїхали за межі України, – це жінки, діти та особи віком від 60 років. За оцінками ILO (Міжнародна організація праці, МОП), 2,75 млн осіб, які виїхали, перебувають у працездатному віці», - зазначила Бережна.



Вона додала, що дві третини таких українців мають вищу освіту, а майже половина (49%) була зайнята у висококваліфікованих професіях.



За даними системи моніторингу чисельності населення, що спирається на дані мобільних операторів, щодня кількість осіб, які перебували за межами України, становила близько 3 млн осіб протягом квітня-вересня 2022 року. Цей показник досяг 3,2 млн осіб 25 вересня 2022 року.



Згідно з даними, 42% тих, хто перебуває за межами України, становили працюючі особи, 17% – не працюючі, 8% – студенти, 23% – пенсіонери, 10% – не вдалося визначити.