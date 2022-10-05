В Луганской области освобождены шесть населенных пунктов — Гайдай

Украинские военные освободили шесть населенных пунктов Луганской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



Он рекомендует жителям Луганской области, которые сейчас находятся в оккупации, уехать подальше от линии фронта или находиться в укрытиях.



«На сегодняшний день это шесть населенных пунктов», — сказал Гайдай в эфире телеканала Freedom.



Он не уточнил названия деоккупированных сел и городов.

Сегодня утром Гайдай сообщил о начале деоккупации Луганской области.



Украинские военные выложили фото и видео из сел Грековка и Макеевка на Луганщине.