Оккупанты уничтожили 150-метровую телевышку в Камышевахе — Гайдай

Российские войска уничтожили 150-метровую телевышку во временно оккупированной Камышевахе Луганской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



Вещание с этой телебашни, напомнил он, началось более года назад, 22 августа. Радиус распространения сигнала составлял 50 км — в том числе и на оккупированные территории. Гайдай подчеркнул, что расположенная недалеко от линии разграничения телевышка обеспечивала около 200 тысяч жителей Луганщины и Донетчины украинским контентом.



«На самой высокой ее точке развевался сине-желтый флаг размером четыре на шесть метров. Наверное, именно он и не оставлял в покое оккупантов, которые на Попаснянском направлении равняли с землей все», — сообщил руководитель ОВА.

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