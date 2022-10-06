Білгородська область. Скріншот

Близько 500 мобілізованих у Росії чоловіків розповіли, що їх не приписали до жодного підрозділу та кинули з неврахованими автоматами та бойовими патронами у Бєлгородській області. Відповідні відео опубліковані у соцмережах.



Мобілізовані росіяни розповідають, що вони озброєні, проте при цьому не приписані до жодної частини.



«Зброя на руках, але вона не записана на нас. Це стаття 222 КК РФ. Автомати списані зі складів, ніде не зазначені. Озброєння 70-80 років», — кажуть солдати на відео.



Також зазначають, що коли приїхали, жили перші дні на вулиці під дощем. Росіяни розповідають, що «тиждень прожили в скотських умовах, ніякого матеріального забезпечення, грошового забезпечення — зовсім нічого». Касок та бронежилетів, за словами мобілізованих, не вистачає, а ті шоломи, що є, продавлюються пальцем.



Крім того, чоловіки говорять про те, що вони «нікому не потрібні, підготовки нуль». Їдять вони те, що купують собі самі, і вже витрачено величезні гроші на їжу.

500 мобілізованих у Росії кинули з неврахованими автоматами у Бєлгородській області https://t.co/r8bv1ZNP3s pic.twitter.com/0mg1lY5u3W — Новини Донбасу (@novostidnua) October 6, 2022

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