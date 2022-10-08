У Святогірську перепоховали тіла мирних жителів, які загинули під час окупації

У Святогірську провели перепоховання тіл мешканців міста, які загинули під час обстрілів та під час окупації.



Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, всі тіла з числа похованих ідентифіковані та належним чином віддані землі.



Він зазначив, що поки точилися бої за Святогірськ та окупація, загиблих закопували на вулицях та дворах.



«Їхні вбивці неодмінно постануть перед міжнародним трибуналом», - підкреслив Кириленко.



Заступник начальника Краматорського районного управління поліції Роман Плеханов уточнив, що всього перепоховали тіла 21 людини.