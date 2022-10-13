Директорці Маріупольської школи заочно повідомили про підозру у колабораціонізмі

Директорці однієї зі шкіл окупованого Маріуполя Донецької області заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.



За даними слідства, у квітні 2022 року підозрювана добровільно перейшла на бік противника і погодилася обійняти посаду виконувача обов'язків «директора» школи №53.



«Колоборантка під супровід гімну ворожої держави організувала та розпочала навчальний процес у школі. Також підозрювана взяла участь у постановочному відеозаписі для пропагандистських ЗМІ окупаційної влади, де прокоментувала технічний стан приміщення школи, гарантувала безпечні умови навчання для дітей та анонсувала продовження навчального року», - розповіли в Офісі генпрокурора.