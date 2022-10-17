У «ДНР» пояснили, чому на кордоні з Росією виросли черги після «входження до складу РФ»

17 жовтня 2022, 13:19

У «ДНР» пояснили, чому на кордоні з Росією виросли черги після «входження до складу РФ»

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін визнав, що проблема черг на кордоні з Росією після «входження» території «республіки» до складу РФ не зникла, а навіть посилилася. Про це він заявив під час прямого ефіру у своєму телеграм-каналі.

Пушилін нагадав, що з 5 жовтня «митного контролю» на кордоні вже немає, але зберігається паспортний контроль та перевірка на заборонені речовини. За його словами, кілька факторів вплинуло на збільшення черг.

По-перше, це ретельніші перевірки на наявність заборонених вантажів (зброя, боєприпаси) «з урахуванням терористичних актів».

Другий фактор, за його словами, це збільшення кількості охочих з’їздити до Росії. «Тобто ми тепер територія Російської Федерації і одразу поїхали. <...> Кількість машин збільшилася десь у півтора рази, в окремі дні до двох разів», — розповів Пушилін.

Він повідомив, що доручив голові «уряду ДНР» ліквідувати «наш пункт пропуску», бо той втратив свій функціонал. На російському пункті пропуску хочуть замінити митників та прикордонників на представників іншого силового відомства, зазначив Пушилін. Одним із варіантів є Росгвардія.

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