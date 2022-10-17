Экс-мэра Святогорска подозревают в растрате бюджетных средств

Экс-мэра Святогорска Владимира Бандуру, перешедшего на сторону оккупантов, правоохранители подозревают в растрате более 3 миллионов гривен бюджетных средств. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

«Установлено, что в 2020 году Святогорская община заключила договор со строительным предприятием по реконструкции местного детского сада. Фактически строительство детского сада не было завершено, несмотря на заключение дополнительных соглашений по продлению сроков реконструкции», — рассказали в ГБР, отметив, что в последствии городской голова Святогорска подписал акты приема выполненных работ, но при этом он внес в них ложные данные о полном завершении строительства. По данным ГБР, из-за этого из бюджета на счет строительной компании было перечислено лишних 3 миллиона гривен.

Бандуре сообщили о подозрении по факту завладения бюджетными средствами и выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов. Санкция статьи УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

14 июня мэру Святогорска Владимиру Бандуре, который перешел на сторону оккупантов, было заочно сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.