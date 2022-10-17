Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Экс-мэра Святогорска подозревают в растрате бюджетных средств

17 октября 2022, 15:04

Экс-мэра Святогорска подозревают в растрате бюджетных средств

Экс-мэра Святогорска Владимира Бандуру, перешедшего на сторону оккупантов, правоохранители подозревают в растрате более 3 миллионов гривен бюджетных средств. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

«Установлено, что в 2020 году Святогорская община заключила договор со строительным предприятием по реконструкции местного детского сада. Фактически строительство детского сада не было завершено, несмотря на заключение дополнительных соглашений по продлению сроков реконструкции», — рассказали в ГБР, отметив, что в последствии городской голова Святогорска подписал акты приема выполненных работ, но при этом он внес в них ложные данные о полном завершении строительства. По данным ГБР, из-за этого из бюджета на счет строительной компании было перечислено лишних 3 миллиона гривен.

Бандуре сообщили о подозрении по факту завладения бюджетными средствами и выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов. Санкция статьи УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

14 июня мэру Святогорска Владимиру Бандуре, который перешел на сторону оккупантов, было заочно сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. 

Еще по теме

Места
Святогорск Донецкая область
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:18
В группировке «ДНР» сообщили об обмене пленными по формуле «110 на 110»
15:16
«ЛНР»: С начала года погибли шесть человек, подорвавшись на взрывоопасных предметах
14:21
«ДНР» пока не планирует повышать размер пенсий
13:35
СМИ: Среди погибших солдат на полигоне под Белгородом было двое украинцев из Херсона
13:19
В «ДНР» объяснили, почему на границе с Россией выросли очереди после «вхождения в состав РФ»
10:33
На ЗАЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью — «Энергоатом»
10:11
«ДНР»: Три человека ранены при обстреле остановки в Кировском районе Донецка (обновлено)
09:17
В Красном Кресте рассказали, почему не могут посетить военнопленных в Еленовке
09:16
«ДНР»: За минувшие сутки три человека погибли из-за обстрелов
08:30
Деоккупированные села Луганщины массированно обстреливают оккупанты — Гайдай
23:17
Удар по зданию мэрии в Донецке: последствия — главное за день ►
09:49
Здание «администрации» Донецка обстреляли
14:54
В Крыму сообщают о взрывах
14:17
«ДНР» запускает котельные
09:16
В Донецке погиб мирный житель, еще шесть человек ранены
все новости
17:00
В украинские вузы поступило почти 11 тысяч абитуриентов с оккупированных территорий
16:18
Из опасных районов Днепропетровщины и Запорожья эвакуировали 400 маломобильных людей
16:18
В группировке «ДНР» сообщили об обмене пленными по формуле «110 на 110»
15:51
За неделю ремонтники восстановили электроснабжение в 57 населенных пунктах Донетчины
15:42
В деоккупированном Лимане эксгумированы тела 35 военных и 152 гражданских
15:25
В Винницкой области армия РФ ударила по объекту критической инфраструктуры
15:16
«ЛНР»: С начала года погибли шесть человек, подорвавшись на взрывоопасных предметах
15:04
Экс-мэра Святогорска подозревают в растрате бюджетных средств
14:37
Боррель: ЕС увеличивает военную помощь Украине до 3,1 млрд евро
14:21
«ДНР» пока не планирует повышать размер пенсий
14:11
В Киеве спасатели ликвидировали пожар после атаки дронов
13:35
СМИ: Среди погибших солдат на полигоне под Белгородом было двое украинцев из Херсона
13:27
В МВД Украины призвали владельцев оружия не сбивать дроны самостоятельно
13:22
До трех увеличилось количество жертв атаки российского дрона на Киев
13:19
В «ДНР» объяснили, почему на границе с Россией выросли очереди после «вхождения в состав РФ»
все новости
ВИДЕО
Россия бросила против ВСУ на Донбассе 2 тысячи «зэков» — Зеленский
16 октября, 23:18
Удар по зданию мэрии в Донецке: последствия — главное за день ►
16 октября, 23:17
В Белгороде под обстрел попал район аэропорта
16 октября, 12:44

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама