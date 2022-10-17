Екс-мера Святогірська підозрюють у розтраті бюджетних коштів

Екс-мера Святогірська Володимира Бандуру, який перейшов на бік окупантів, правоохоронці підозрюють у розтраті понад 3 мільйони гривень бюджетних коштів. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

«Встановлено, що у 2020 році Святогірська громада уклала договір з будівельним підприємством щодо реконструкції місцевого дитячого садочку. Фактично будівництво дитсадка не було завершене попри укладення додаткових угод щодо продовження термінів реконструкції», — розповіли у ГБР, зазначивши, що згодом міський голова Святогірська підписав акти прийому виконаних робіт, але при цьому він вніс у них неправдиві дані про повне завершення будівництва. За даними ГБР, через це з бюджету на рахунок будівельної компанії було перераховано зайвих 3 мільйони гривень.

Бандурі повідомили про підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів. Санкція статті УК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

14 червня меру Святогірська Володимиру Бандурі, який перейшов на бік окупантів, було заочно повідомлено про підозру у державній зраді, скоєної в умовах воєнного стану.