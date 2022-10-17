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Омбудсмен раскритиковал Красный Крест за невозможность посетить колонию в Еленовке

17 октября 2022, 20:20

Омбудсмен раскритиковал Красный Крест за невозможность посетить колонию в Еленовке

Сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) не прибыли на линию разграничения, где их ожидала украинская делегация, для посещения удерживаемых украинских военнопленных в СИЗО в Оленивке (Еленовке) Донецкой области. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Радой по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Я, как омбудсмен, совместно с народными депутатами Украины прибыли на границу с временно оккупированной территорией. Этот визит мы планировали совершить вместе с Международным Комитетом Красного Креста, чтобы побудить его добиться от России доступа к Оленивке и посетить украинских военнопленных. Несмотря на наш призыв и готовность обеспечить такую поездку, МККК мы не увидели», — написал Лубинец в Telegram.

По его словам, такой визит для МККК «оказался сложнее, нежели просто раз опубликовать призывы к обеим сторонам на страницах своего сайта».

При этом он подчеркнул: «если организация не выполняет поставленные перед ней цели и своим молчанием подыгрывает агрессору-преступнику, она должна быть ликвидирована».

«Мы не требуем сверхвозможного. Мы хотим, чтобы вещи назывались своими именами – Украина допускает МККК к российским военнопленным, а Россия не допускает МККК к украинским военнопленным. Россияне пытают и убивают украинских военнопленных, а Украина соблюдает нормы Женевских конвенций», — отметил он.

Ранее в МККК сообщили, что группа из 11 сотрудников организации, включая одного врача, готова посетить в Донецкой области всех военнопленных в том числе в Еленовской исправительной колонии, но не может это сделать из-за отсутствия гарантий безопасности. 

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак потребовал от международной организации направить гуманитарную миссию в Оленивку в течение трех дней, таким образом, прибыть на линию разграничения в Донецкой области 17 октября.

14 октября Международный комитет Красного Креста призвал обеспечить немедленный доступ ко всем военнопленным после критики их работы со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

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