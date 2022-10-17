Омбудсмен розкритикував Червоний Хрест за неможливість відвідати колонію у Оленівці

17 жовтня 2022, 20:20

Омбудсмен розкритикував Червоний Хрест за неможливість відвідати колонію у Оленівці

Співробітники Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) не прибули на лінію розмежування, де на них чекала українська делегація, для відвідування утримуваних українських військовополонених у СІЗО в Оленівці (Оленівці) Донецької області. Про це повідомив уповноважений Верховною Радою з прав людини Дмитро Лубинець.

«Я, як омбудсмен, спільно з народними депутатами України прибули на кордон із тимчасово окупованою територією. Цей візит ми планували здійснити разом із Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, щоб спонукати його домогтися від Росії доступу до Оленівки та відвідати українських військовополонених. Незважаючи на наш заклик та готовність забезпечити таку поїздку, МКЧХ ми не побачили», — написав Лубинець у Telegram.

За його словами, такий візит для МКЧХ «виявився складнішим, ніж просто раз опублікувати заклики до обох сторін на сторінках свого сайту».

При цьому він наголосив: «якщо організація не виконує поставлених перед нею цілей і своїм мовчанням підігрує агресору-злочинцю, вона має бути ліквідована».

«Ми не вимагаємо надможливого. Ми хочемо, щоб речі називалися своїми іменами – Україна допускає МКЧХ до російських військовополонених, а Росія не допускає МКЧХ до українських військовополонених. Росіяни катують і вбивають українських військовополонених, а Україна дотримується норм Женевських конвенцій», — зазначив він.

Раніше в МКЧХ повідомили, що група з 11 співробітників організації, включаючи одного лікаря, готова відвідати на Донеччині всіх військовополонених, зокрема в Оленівській виправній колонії, але не може це зробити через відсутність гарантій безпеки.

Раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак вимагав від міжнародної організації направити гуманітарну місію до Оленівки протягом трьох днів, таким чином, прибути на лінію розмежування на Донеччині 17 жовтня.

14 жовтня Міжнародний комітет Червоного Хреста закликав забезпечити негайний доступ до всіх військовополонених після критики їхньої роботи з боку президента України Володимира Зеленського.

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