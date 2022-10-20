Украина обратилась к НАТО и ЕС с просьбой предоставить энергетическое оборудование

МИД Украины ведет переговоры с партнерами по предоставлению современного энергетического оборудования для преодоления кризиса после ударов РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Украина направила запросы на соответствующую помощь через систему кризисного реагирования НАТО (EADRCC) и механизм гражданской защиты ЕС (EARCC).



Также планируется привлечение международных частных компаний и неправительственных организаций с целью поставки генераторов, их комплектующих и запчастей, а также оборудования для ГТС.



«Первая партия с более чем 600 единицами оборудования ожидается уже на следующей неделе. Стоит отметить, что первыми странами, которые откликнулись на запрос о помощи, стали Польша, Германия, Литва, Италия, Финляндия и Франция», - говорится в сообщении.



Стабильная поставка оборудования может обеспечить бесперебойное функционирование школ, больниц, домохозяйств в случае новых терактов РФ по объектам критической инфраструктуры отметили в министерстве.



Президент Зеленский с призывом сократить потребление электроэнергии в связи с ударами Российской Федерации по объектам критической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Винницкой, Запорожской и Днепропетровской областях.