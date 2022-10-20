Україна звернулася до НАТО та ЄС із проханням надати енергетичне обладнання

МЗС України веде переговори з партнерами щодо надання сучасного енергетичного обладнання для подолання кризи після ударів РФ. Про це повідомляє прес-служба відомства.



Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Україна направила запити на відповідну допомогу через систему кризового реагування НАТО (EADRCC) та механізм цивільного захисту ЄС (EARCC).



Також планується залучення міжнародних приватних компаній та неурядових організацій з метою постачання генераторів, їх комплектуючих та запчастин, а також обладнання для ГТС.



«Перша партія із понад 600 одиницями обладнання очікується вже наступного тижня. Варто зазначити, що першими країнами, які відгукнулися на запит про допомогу, стали Польща, Німеччина, Литва, Італія, Фінляндія та Франція», - йдеться у повідомленні.



Стабільне постачання обладнання може забезпечити безперебійне функціонування шкіл, лікарень, домогосподарств у разі нових терактів РФ щодо об'єктів критичної інфраструктури зазначили у міністерстві.



Президент Зеленський вчора звернувся із закликом скоротити споживання електроенергії у зв'язку з ударами Російської Федерації по об'єктах критичної інфраструктури в Івано-Франківській, Вінницькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.