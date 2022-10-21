Покарання не буде — Верещук про отримання пенсії чи соціальної допомоги від окупаційної влади

За отримання громадянами України пенсії чи соціальної допомоги від окупантів на тимчасово непідконтрольній території не буде покарання. Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону 21 жовтня.



Крім того, Верещук відповіла на питання щодо оплати комунальних послуг на тимчасово окупованій території. За її словами, якщо це підприємство, яке знаходиться на тимчасово непідконтрольній території, податки підуть на обслуговування окупанта.



«І тоді, нехай люди, які вас запитували, запитають себе, чи хочуть вони обслуговувати окупантів, чи ні. Якщо вони не хочуть, то, звісно, платити не потрібно. Якщо вони не заплатять, їм відріжуть газ. І що робити? Тому я й закликала евакуюватися», — уточнила Верещук.

Ощадбанк зробив вхід у мобільний додаток «Ощад24» через повідомлення у месенджері Viber для мешканців непідконтрольних територій.



Усі пенсії, які належать українцям, незалежно від ситуації на конкретно взятій території, нараховуються та фінансуються у повному обсязі.



Уряд запускає процедуру віддаленої ідентифікації через «Дію» для отримання пенсійних виплат людьми, які мешкають на тимчасово окупованих територіях.