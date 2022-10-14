В Белгороде работает ПВО и горит подстанция

В Белгороде (приграничный город РФ) произошел пожар на ТЭЦ «Луч». Очевидцы сообщают о работе ПВО, пожаре на подстанции и отсутствии электричества в некоторых частях города.



Губернатор области Вячеслав Гладков подтвердил в Telegram, что «загорелась подстанция 110 кВт». По его словам, пожар произошел в результате обстрела.



«Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания», — добавил Гладков.

Днем 13 октября в Белгороде была разрушена часть многоэтажки. Позже в украинских СМИ появилась информация о том, что во время попытки оккупантов обстрелять Харьков три ракеты «самоликвидировались», обломки одной из них упали на жилой дом. Вечером 13 октября в Белгороде снова были слышны взрывы. Очевидцы сообщают о пожаре, предположительно, в районе сахарного завода.



12 октября в Белгороде сработала система противовоздушной обороны (ПВО). 11 октября в Шебекино Белгородской области вспыхнула подстанция — губернатор Вячеслав Гладков обвинил в этом ВСУ.



Ранее, 15 сентября на таможенном терминале в селе Нехотеевка в Белгородской области РФ произошел пожар. В ночь со 2 на 3 июля в российском Белгороде прозвучало несколько взрывов.