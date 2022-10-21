У Білгородській області Росії горить промислове підприємство

На території промислового підприємства Шебекинського міського округу (Білгородська область РФ) сталася масштабна пожежа. Про це повідомив у Telegram губернатор області В'ячеслав Гладков.

За словами губернатора, пожежа сталася внаслідок влучення снаряда. За попередніми даними, постраждала жінка, її доправлять до лікарні.





Гладков уточнив, що оперативні служби перебувають на місці, і пообіцяв надати більш детальну інформацію пізніше.







19 жовтня у Білгороді сталося загоряння та відключення трансформатора на підстанції «Південна».



16 жовтня у Білгороді під обстріл потрапив район аеропорту, за день до цього поблизу Білгорода горіла нафтобаза .



14 жовтня у Білгороді сталася пожежа на ТЕЦ «Промінь». Очевидці повідомляють про роботу ППО, пожежу на підстанції та відсутність електрики в деяких частинах міста.