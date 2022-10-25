«Укренерго» обмежує споживання електроенергії для населення та підприємств по всій Україні

Оператор системи передачі НЕК «Укренерго» заявив, що змушений застосувати графіки обмеження споживання електроенергії для споживачів, зокрема промислових, по всій Україні. Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії.



Там вкотре пояснили, що примусові обмеження споживачів електроенергії - контрольований захід, що дозволяє знизити навантаження на електромережі та збалансувати роботу енергосистеми.



У компанії також повідомили, що вже надано команду на обмеження всіх категорій споживачів, не тільки промисловості. Однак, які саме споживачі будуть відключені, вирішує оператор системи розподілу (обленерго) в регіоні.



До промислових споживачів можуть застосовуватися, зокрема, графіки обмеження електроспоживання, і якщо цього недостатньо, вводяться графіки обмеження потужності.



Разом з тим, у компанії вкотре наголосили, що свідоме зниження споживання електроенергії, особливо у години ранкового та вечірнього піків (6:00-11:00 та 17:00-23:00), зменшує ризик перевантаження у мережах та застосування обмежень споживачів.