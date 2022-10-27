В Украину в скором времени доставят военную помощь от Испании

В Украину в скором времени прибудет новый пакет военной помощи от Испании. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников после переговоров с министром обороны Испании Маргаритой Роблес.



«Провели продуктивную беседу с министром обороны Испании Маргаритой Роблес. Благодарен за вашу поддержку и за то, что вы первыми предоставили системы Hawk, чтобы сделать наше небо более безопасным», - написал он.

14 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что четыре системы ПВО Hawk Испания передала Украине.



