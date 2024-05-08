Силы ПВО Украины уничтожили 59 воздушных целей: 39 ракет и 20 ударных БПЛА

ПВО Украины уничтожило 59 воздушных целей: 39 ракет и 20 ударных БПЛА

В ночь на 8 мая 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными БпЛА. Об этом написал командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Всего РФ применила 76 средств воздушного нападения – 55 ракет и 21 ударный беспилотник.

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал» (пуск из Тамбовской обл. – РФ);

2 баллистические ракеты «Искандер-М» (из ВОТ Крыма);

4 крылатых ракеты «Калибр» (из акватории Черного моря);

45 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская обл., Акватории Каспийского моря);

1 крылата ракеты «Искандер-К» (из Крыма);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из оккупированной Запорожской обл.);

21 ударный БпЛА типа «Shahed-131/136» (из районов Приморско-Ахтарск, Курская обл.).

По данным командующего Воздушными Силами ВСУ, к отражению БПЛА и ракет противника привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожено 59 воздушных целей:

33 крылатых ракеты Х-101/Х-555;

4 крылатых ракеты «Калибр»;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;

20 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136».

Также командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук напомнил, что сегодня 8 мая в Украине отмечается День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.



«Почитаем павших той страшной войны, чествуем украинских героев современности, которые на этот раз защищают родную землю от рашизма!», — добавил он.



Ранее, ночью 8 мая, войска РФ совершили очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Удары пришлись на шесть областей.