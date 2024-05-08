Силы ПВО Украины уничтожили 59 воздушных целей: 39 ракет и 20 ударных БПЛА

В ночь на 8 мая 2024 года российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными БпЛА. Об этом написал командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.
Всего РФ применила 76 средств воздушного нападения – 55 ракет и 21 ударный беспилотник.
По данным командующего Воздушными Силами ВСУ, к отражению БПЛА и ракет противника привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожено 59 воздушных целей:
Также командующий ВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук напомнил, что сегодня 8 мая в Украине отмечается День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
«Почитаем павших той страшной войны, чествуем украинских героев современности, которые на этот раз защищают родную землю от рашизма!», — добавил он.
Ранее, ночью 8 мая, войска РФ совершили очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Удары пришлись на шесть областей.