В оккупированном Луганске планируют снести стадион «Зари»

Российские оккупанты в Луганске хотят снести стадион «Авангард». А на его месте якобы построить новое спортивное сооружение. Об этом сообщил первый заместитель «министра культуры, спорта и молодежи ЛНР» Александр Корниенко, пишет ТАСС.



«Скорее всего, там будет не ремонт, а будет полностью возводиться новое здание. Полностью весь "Авангард" будет сноситься: и трибуны, и здания, будет полностью строиться новый стадион. Проект будет масштабный», — сказал Корниенко.



Утверждается, что работы начнутся после Нового года.



Стадион «Авангард» построен в 1951 году. До оккупации Луганска весной 2014-го года там проводил домашние матчи ФК «Заря». Также на арене был сыгран поединок за Суперкубок Украины-2012.