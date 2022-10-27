В окупованому Луганську планують знести стадіон «Зорі»

Російські окупанти у Луганську хочуть знести стадіон "Авангард". А на його місці нібито збудувати нову спортивну споруду. Про це повідомив перший заступник «міністра культури, спорту та молоді ЛНР» Олександр Корнієнко, пише ТАСС.



«Швидше за все, там буде не ремонт, а повністю зводитиметься нова будівля. Цілком весь "Авангард" зноситиметься: і трибуни, і будівлі, повністю будуватиметься новий стадіон. Проект буде масштабним», - сказав Корнієнко.



Стверджується, що роботи розпочнуться після Нового року.



Стадіон «Авангард» збудовано у 1951 році. До окупації Луганська навесні 2014 року там проводив домашні матчі ФК «Зоря». Також на арені було зіграно поєдинок за Суперкубок України-2012.