Персонал ЗАЭС возобновил теплоснабжение для жителей Энергодара

Силами украинского персонала Запорожской АЭС возобновлено теплоснабжение в оккупированном Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщает НАЭК «Энергоатом».



«Также в жилых домах появилась горячая вода. Это стало возможным после перевода двух блоков станции в состояние горячей остановки. Сейчас работники Запорожской АЭС продолжают выполнять работы по запуску систем по восстановлению теплоснабжения в городе Энергодар», — отметили в компании.



В «Энергоатоме» уточнили, что в настоящее время температура воды составляет 51 градус по Цельсию. Этого недостаточно для обеспечения Энергодара теплоснабжением и горячей водой в полном объеме. Однако даже такая температура позволяет уберечь коммунальные сети города от повреждения в случае наступления холодов.



В компании также напомнили, что с мая тепло- и водоснабжение Энергодара обеспечивает Запорожская АЭС, а не Запорожская ТЭС, которую пришлось остановить из-за действий российских оккупантов. В результате постоянных обстрелов ЗАЭС военными РФ и разрушения энергетической инфраструктуры 11 сентября Запорожская АЭС была полностью остановлена.