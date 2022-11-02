Персонал ЗАЕС відновив теплопостачання для мешканців Енергодару

Силами українського персоналу Запорізької АЕС відновлено теплопостачання в окупованому Енергодарі Запорізької області. Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом».



«Також у житлових будинках з'явилася гаряча вода. Це стало можливим після переведення двох блоків станції у стан гарячої зупинки. Зараз працівники Запорізької АЕС продовжують виконувати роботи із запуску систем відновлення теплопостачання в місті Енергодар», — зазначили в компанії.



В «Енергоатомі» уточнили, що наразі температура води становить 51 градус за Цельсієм. Цього недостатньо для забезпечення Енергодару теплопостачанням та гарячою водою у повному обсязі. Проте навіть така температура дозволяє уберегти комунальні мережі міста від пошкодження у разі настання холодів.



У компанії також нагадали, що з травня тепло- та водопостачання Енергодару забезпечує Запорізька АЕС, а не Запорізька ТЕС, яку довелося зупинити через дії російських окупантів. Внаслідок постійних обстрілів ЗАЕС військовими РФ та руйнування енергетичної інфраструктури 11 вересня Запорізьку АЕС було повністю зупинено.