У Санкт-Петербурзі працюватиме «ПВК Вагнер Центр»

04 листопада 2022, 14:22

У Санкт-Петербурзі працюватиме «ПВК Вагнер Центр»

Пітер. Фото: РІА ФАН Пітер. Фото: РІА ФАН

У російському Санкт-Петербурзі створюють «ПВК Вагнер Центр». У ньому працюватимуть фахівці у галузі оборонних та інформаційних технологій з метою підвищення обороноздатності Росії. Про це заявив засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

«"ЧВК Вагнер Центр" — це комплекс будівель, в якому знаходяться місця для безплатного розміщення винахідників, проєктувальників, IT-фахівців, експериментального виробництва та стартап-просторів. Місією "ПВК Вагнер Центру" є забезпечення комфортного середовища для генерації нових ідей з метою підвищення обороноздатності Росії, зокрема інформаційної», — стверджує Пригожин.

За його словами, якщо проєкт покаже свою «успішність та актуальність», то можуть бути відкриті «філії».

Сьогодні «ПВК Вагнер Центр», який було відкрито біля станції метро «Новочеркаська» на площах колишнього суспільно-ділового комплексу «Морська столиця», має перший день роботи. Про відкриття центру написали російські «РИА Новости».

Також фото публікує російське РИА ФАН:

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Петербурзького бізнесмена Євгена Пригожина називають «кухарем Путіна», оскільки його компанія постачає харчування для управління керування справами президента РФ. Також Пригожина пов'язують із неформальною приватною військовою компанією «Вагнера». Сам Путін заперечував зв'язок із Пригожиним та ПВК «Вагнера».

Російське видання The Bell стверджувало, що ідея створити «ЧВК Вагнера» прийшла до Генштабу РФ ще у 2010 році, і вони запропонували зайнятися цим Пригожину. У вересні цього року Пригожин визнав, що є творцем приватної військової компанії.

«ЧВК Вагнера» вважається одним із найбільш боєздатних підрозділів, які беруть участь у війні РФ проти України.

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