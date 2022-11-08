Зеленський пропонує Раді продовжити військовий стан та термін проведення загальної мобілізації

08 листопада 2022, 13:50

Зеленський пропонує Раді продовжити військовий стан та термін проведення загальної мобілізації

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроекти про затвердження його указів про продовження терміну дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації. Про це повідомляється на сайті ВР.

 Тексти законопроектів №№8189 та8190 наразі не оприлюднені.

 Верховна Рада 15 серпня продовжила дію військового стану та терміни проведення мобілізації в Україні на 90 діб – до 23 листопада.

 Зеленський підписав укази №64/2022 «Про запровадження військового стану в Україні» та №69/2022 «Про загальну мобілізацію» 24 лютого. Того ж дня Верховна Рада їх затвердила.

 Голова держави цього року вже тричі продовжував дію воєнного стану та терміни проведення загальної мобілізації, а парламент затверджував відповідні укази президента.

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