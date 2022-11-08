Оккупанты полностью закрасили мурал «Милана» в Мариуполе

В захваченном войсками России Мариуполе оккупанты полностью закрасили мурал «Милана». Фото публикуют местные Telegram-каналы.



Ранее мы писали, что этот мурал был одним из символов города, на нем изображена девочка, ставшая сиротой из-за войны в Донецкой области. В 2015 году во время обстрела российскими войсками мариупольского микрорайона «Восточный» погибла мама Миланы, закрыв девочку собой. Она и была изображена на одном из домов города.

4 ноября в Мариупольском городском совете сообщали, что в захваченном российскими войсками городе жители жалуются на то, что им холодно в их домах. Они вывешивают из окон своих домов плакаты «Дети замерзли! Где окна?», «Мы замерзли. Help!».