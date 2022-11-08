Окупанти повністю зафарбували мурал «Мілана» у Маріуполі

На багатоповерхівці у Маріуполі зафарбували мурал «Мілана». Фото: Соцмережі

У захопленому військами Росії Маріуполі окупанти повністю зафарбували мурал «Мілана». Фото публікують місцеві Telegram-канали.



Мурал «Мілана» був створений у 2018 році та був одним із символів міста. На ньому зображено дівчинку, яка стала сиротою через війну в Донецькій області. У 2015 році під час обстрілу російськими військами маріупольського мікрорайону «Східний» загинула мати Мілани, закривши дівчинку собою.

Мурал «Мілана» у Маріуполі, 2018 рік. Фото: Маріупольська міськрада

4 листопада у Маріупольській міській раді повідомляли, що у захопленому російськими військами місті жителі скаржаться на те, що їм холодно у їхніх будинках. Вони вивішують із вікон своїх будинків плакати «Діти замерзли! Де вікна?», «Ми стали. Help!».