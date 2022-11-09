За сутки на Донетчине восстановлено электроснабжение в трех населенных пунктах

За минувшие сутки ремонтные бригады отремонтировать повреждения электросетей для трех населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Вновь получает электроснабжение более 1 тысячи домохозяйств. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкие электросети.



Пока что без света — 97 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ.



«Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.



Сегодня НЭК «Укрэнерго» снова был вынужден ввести в Донецкой области стабилизационные отключения света. Ориентировочный график отключений – на сайте компании.