В Ясиноватой готовы ввести постоянные веерные отключения света

Глава оккупационной администрации Ясиноватой анонсировал веерные отключения электроэнергии для снижения нагрузки на сеть. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.



По его словам, электрические сети Ясиноватой работают на предельно максимальном уровне и очень близки к аварийному отключению.



Он попросил горожан уменьшить потребление электроэнергии.



Ранее сообщалось о пожаре на электроподстанции в Ясиноватой из-за обстрела. В результате было обесточено 23 трансформаторных подстанции, а без электроэнергии остались 3 котельных, 3 школы, 1 детский сад и 4687 бытовых абонентов.