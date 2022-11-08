Над Ясиноватой поднимаются клубы черного дыма, горит подстанция

В оккупированной войсками РФ Ясиноватой прогремели взрывы, обстреляна городская подстанция. Об этом сообщает глава оккупационной так называемой администрации города Дмитрий Шевченко.



Над городом поднимаются черные клубы дыма.

Отмечается, что в результате обстрела в Ясиноватой обесточено 23 трансформаторных подстанции, а без электроэнергии остались 3 котельных, 3 школы, 1 детский сад и 4687 бытовых абонентов.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Донецкая область по-прежнему остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов, которые гибнут там сотнями каждый день.