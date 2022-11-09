У Ясинуватій готові запровадити постійні віялові відключення світла

09 листопада 2022, 20:28

У Ясинуватій готові запровадити постійні віялові відключення світла

Глава окупаційної адміністрації Ясинуватої анонсував віялові відключення електроенергії для зниження навантаження на мережу. Про це пише сепаратистський сайт ДАН.

 За його словами, електричні мережі Ясинуватої працюють на максимальному рівні і дуже близькі до аварійного відключення.

 Він попросив городян зменшити споживання електроенергії.

 Раніше повідомлялося про пожежу на електропідстанції в Ясинуватій через обстріл. В результаті було знеструмлено 23 трансформаторні підстанції, а без електроенергії залишилися 3 котельні, 3 школи, 1 дитячий садок та 4687 побутових абонентів.

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