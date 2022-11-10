Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Это может занять месяц: Как можно выехать из Мариуполя, рассказал мэр

10 ноября 2022, 15:53

Это может занять месяц: Как можно выехать из Мариуполя, рассказал мэр

Выехать из захваченного войсками РФ Мариуполя Донецкой области люди могут только через Россию. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко на презентации «Стратегии возрождения Мариуполя», отвечая на вопрос «Новостей Донбасса».

По его словам, жители покидают город в преддверии зимы, так как в городе не будет отопительного сезона. Но люди не могут пересечь линию разграничения через Васильевку, как было ранее.

«Так как россияне пункт уничтожили 30 сентября. Они сделали это, чтобы люди ехали исключительно через Россию», — сказал Бойченко.

Мэр города отметил, что, по мнению российских оккупантов, люди должны были массово выезжать в Россию — но мариупольцы этого не делали.

«То что мы видим статистику, что там в Россию выехали 50 тысяч мариупольцев — мы должны понимать, их принудительно вывезли с левобережной части города», — пояснил Бойченко.

По его словам, людям объявляли, что проводится эвакуация, и привозили их в фильтрационные центры. Такие центры работают вокруг города до сих пор.

«Сейчас мариупольцы по такому тяжелому пути, через Россию, Эстонию, потом едут в Украину… Россия создала такие условия, что мариупольцы могут ехать исключительно в сторону России», — подчеркнул мэр.

Он уточнил, что у некоторых семей на это уходит месяц.

Читайте также:

В Украине планируют освободить Мариуполь в 2023 году и восстановить до 2040-го

Смотрите также:

Еще по теме

Организации
ДНР
Прочее
Война
Места
Мариуполь

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:53
Это может занять месяц: Как можно выехать из Мариуполя, рассказал мэр
15:42
«ЛНР»: В результате обстрела Криничного погибли два человека, четыре ранены 
15:11
Горят квартиры: Мэр Бойченко объяснил, почему Мариуполь не готов к холодам
12:37
В ОП заявили, что армия РФ в Херсоне минирует всё, что может
11:58
В Донецке из-за обстрела начались пожары
11:07
«ЛНР»: В ходе обстрела ранены шесть жителей Кременной
10:33
«ДНР»: Из-за обстрелов три человека погибли и шесть ранены
09:53
Глава «ЛНР» Пасечник сообщил об обмене пленными
09:15
После отступления из Херсона оккупанты рекомендуют выезжать жителям Луганщины
08:47
В Донецке ночью снаряд попал в квартиру, есть погибший и раненая
23:50
Главные события в оккупации 9 ноября
20:28
В Ясиноватой готовы ввести постоянные веерные отключения света
20:00
Треть многоквартирных домов в Мариуполе «ДНР» признала не подлежащими восстановлению
16:20
В ранее оккупированной Снигиревке вывешен украинский флаг
15:51
В Запорожской области оккупанты увеличили количество блокпостов — ЦНС
все новости
17:00
Принципы выбора электрошокеров для самозащиты (РR)
16:50
Жители Донетчины возвращаются в область. Но там крайне опасно
16:29
Кириленко рассказал о линии фронта в Донецкой области
16:29
На видео сняли масштабы разрушений в Бахмуте
15:58
Военные показали фото обстреливаемого армией РФ села Яковлевка
15:53
Это может занять месяц: Как можно выехать из Мариуполя, рассказал мэр
15:42
«ЛНР»: В результате обстрела Криничного погибли два человека, четыре ранены 
15:12
«Энергоатом» приостанавливает договоры с работниками Запорожской АЭС, подписавшими контракты с «Росатомом»
15:11
Горят квартиры: Мэр Бойченко объяснил, почему Мариуполь не готов к холодам
14:44
В Херсонской области деоккупированно село Брускинское
14:15
США предоставят Украине 90 млн долларов для разминирования
14:13
На Юге Украины деоккупированны несколько населенных пунктов — Залужный
13:20
В Украине планируют освободить Мариуполь в 2023 году и восстановить до 2040-го
13:19
Зеленский заявил, что потери России в 10 раз превышают украинские
12:50
СБУ задержала в Украине блогера Russia Today, который распространял в ЕС фейки о войне
все новости
ВИДЕО
В Донецке из-за обстрела начались пожары
10 ноября, 11:58
Украина получила средства ПВО: чем помогут комплексы NASAMS и управляемые ракеты Aspide ►
09 ноября, 22:12
Песков побывал в оккупированном Луганске
09 ноября, 10:48

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама