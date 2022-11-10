Это может занять месяц: Как можно выехать из Мариуполя, рассказал мэр

Выехать из захваченного войсками РФ Мариуполя Донецкой области люди могут только через Россию. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко на презентации «Стратегии возрождения Мариуполя», отвечая на вопрос «Новостей Донбасса».



По его словам, жители покидают город в преддверии зимы, так как в городе не будет отопительного сезона. Но люди не могут пересечь линию разграничения через Васильевку, как было ранее.



«Так как россияне пункт уничтожили 30 сентября. Они сделали это, чтобы люди ехали исключительно через Россию», — сказал Бойченко.



Мэр города отметил, что, по мнению российских оккупантов, люди должны были массово выезжать в Россию — но мариупольцы этого не делали.



«То что мы видим статистику, что там в Россию выехали 50 тысяч мариупольцев — мы должны понимать, их принудительно вывезли с левобережной части города», — пояснил Бойченко.



По его словам, людям объявляли, что проводится эвакуация, и привозили их в фильтрационные центры. Такие центры работают вокруг города до сих пор.



«Сейчас мариупольцы по такому тяжелому пути, через Россию, Эстонию, потом едут в Украину… Россия создала такие условия, что мариупольцы могут ехать исключительно в сторону России», — подчеркнул мэр.



Он уточнил, что у некоторых семей на это уходит месяц.

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