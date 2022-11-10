Це може зайняти місяць: Як можна виїхати з Маріуполя, розповів мер

10 листопада 2022, 15:53

Це може зайняти місяць: Як можна виїхати з Маріуполя, розповів мер

Виїхати із захопленого військами РФ Маріуполя Донецької області люди можуть лише через Росію. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко на презентації «Стратегії відродження Маріуполя», відповідаючи на запитання «Новин Донбасу».

За його словами, мешканці залишають місто напередодні зими, оскільки у місті не буде опалювального сезону. Але люди не можуть перетнути лінію розмежування через Василівку, як було раніше.

«Оскільки росіяни пункт знищили 30 вересня. Вони зробили це, щоб люди їхали виключно через Росію», — сказав Бойченко.

Мер міста зазначив, що, на думку російських окупантів, люди мали масово виїжджати до Росії — але маріупольці цього не робили.

«Те, що ми бачимо статистику, що там до Росії виїхали 50 тисяч маріупольців — ми повинні розуміти, їх примусово вивезли з лівобережної частини міста", — пояснив Бойченко.

За його словами, людям оголошували, що проводиться евакуація, та привозили їх до фільтраційних центрів. Такі центри працюють навколо міста досі.

«Зараз маріупольці таким тяжким шляхом, через Росію, Естонію, потім їдуть в Україну… Росія створила такі умови, що маріупольці можуть їхати виключно у бік Росії», — наголосив мер.

Він уточнив, що у деяких сімей на це йде місяць.

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