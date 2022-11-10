Горят квартиры: Мэр Бойченко объяснил, почему Мариуполь не готов к холодам

В захваченном войсками РФ Мариуполе Донецкой области не будет отопительного сезона: оккупанты к нему не готовились. Также в городе есть проблемы с электричеством, водой и газом. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко на презентации «Стратегии возрождения Мариуполя», отвечая на вопрос «Новостей Донбасса».



«Это об ощущении того, что там происходит. К сожалению, там происходят, как и происходили — ужасы. То есть обычной жизни, которую мы можем себе представить — там нет. Там нет качественной воды. Где они берут воду? Они берут воду из резервного водохранилища Старокрымского. Но это не про качество воды — это техническая вода. Объем этой воды — на девять месяцев. То есть, воды там нет», — сказал Бойченко.



Мэр города добавил, что недостаточно и электричества. Оккупанты, по его словам, раздали обогреватели, потому что отопительного сезона не будет.



«Потому что они разрушили систему газообеспечения, теплообеспечения… И они все время врали, что все будет, что приедут мобильные котельные, их подключат, что они будут работать. А потом начали раздавать обогреватели. Почему же оно не работает? Потому что нет питания достаточного, чтобы обогреть людей. Что мы видим сейчас? Сейчас мы видим, что горят квартиры, потому что они (оккупанты — ред.) не подготовились к этому», — подчеркнул Бойченко.



Поэтому, пояснил мэр Мариуполя, люди выезжают из города.

Смотрите также:



