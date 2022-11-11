Ночной ракетный удар по пятиэтажке в Николаеве: Количество жертв возросло до шести

Николаев. Фото: ОВА

Российские войска ночью нанесли ракетный удар по Николаеву. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.



По его словам, оккупанты ударили по жилой пятиэтажке. Предварительно отмечалось, что в результате погибли два человека, еще два — ранены.



По информации заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, в результате попадания дом разрушен от пятого до первого этажа. Продолжаются поисково-спасательные работы.





Обновлено. Ким сообщил, что количество жертв увеличилось до пяти. Позже мэр города Александр Сенкевич опубликовал информацию о гибели шести человек.

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