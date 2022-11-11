У Бахмуті та Авдіївці під обстрілами загинули цивільні

11 листопада 2022, 08:41

У Бахмуті та Авдіївці під обстрілами загинули цивільні

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинули двоє мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Цивільні загинули у Бахмуті та в Авдіївці.

Ще п'ятеро людей отримали поранення: по двоє — у Бахмуті та Південному, одна — в Очеретиному.

«Крім того, правоохоронці виявили тіла шістьох убитих росіянами під час окупації: чотирьох — у Дробишевому та двох — у Яровій», — розповів Кириленко.

За даними Донецької ОВА, з 24 лютого в Донецькій області через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1193 мирних мешканця. 2583 особи отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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