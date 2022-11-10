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Кириленко рассказал о линии фронта в Донецкой области

10 ноября 2022, 16:29

Кириленко рассказал о линии фронта в Донецкой области

Оккупанты проводят безуспешные атаки в Донецкой области. Под постоянными обстрелами находится Бахмут. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

«Линия фронта остается неизменной. Точно так же, как и враг не оставляет попыток атаковать основное направление — это Бахмутское, также Авдеевское и Новопавловское направление. На Бахмутском направлении многочисленные круглосуточные попытки атак врага отбиваются. Враг с потерями отходит на прежние позиции», — сказал Кириленко.

По его словам, российские силы постоянно обстреливают Бахмут: город сильно разрушен. В том числе разрушена гражданская инфраструктура: школы, детские сады.

Кириленко подчеркнул, что, несмотря на обстрелы, продвинуться оккупанты не могут.

«Но в Бахмуте и в целом по линии фронта очень сложная ситуация с электроснабжением, водоснабжением, газоснабжением. Возобновить их невозможно. Мы принимаем все меры, чтобы люди, оставшиеся в населенных пунктах, были с альтернативными видами отопления. Уже закуплены металлические печи, генераторы, идет распределение дров, чтобы люди могли согреться в частном секторе», — сказал глава ОВА.

Он напомнил, что также предусмотрены пункты обогрева: по всей территории области, и линия столкновения не является исключением.

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