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«На Донетчине просто ад»: Зеленский — о ситуации на фронте

12 ноября 2022, 21:59

«На Донетчине просто ад»: Зеленский — о ситуации на фронте

В Донецкой области ежедневно идут очень жестокие бои, но украинские военные удерживают оборону. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером в субботу.

«На Донетчине просто ад. Там ежедневно очень жестокие бои. Но наши подразделения защищаются храбро — выдерживают страшное давление оккупантов, сохраняют наши рубежи обороны. Это очень важно», — сказал он.

По словам президента, благодаря крепкой обороне на Донетчине, ВСУ могут проводить наступательные операции по другим направлениям.

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