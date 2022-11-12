«На Донетчине просто ад»: Зеленский — о ситуации на фронте

В Донецкой области ежедневно идут очень жестокие бои, но украинские военные удерживают оборону. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером в субботу.



«На Донетчине просто ад. Там ежедневно очень жестокие бои. Но наши подразделения защищаются храбро — выдерживают страшное давление оккупантов, сохраняют наши рубежи обороны. Это очень важно», — сказал он.



По словам президента, благодаря крепкой обороне на Донетчине, ВСУ могут проводить наступательные операции по другим направлениям.