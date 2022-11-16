Вчерашний ракетный обстрел Украины обошелся РФ примерно в $700–900 млн

Массированный ракетный обстрел Украины 16 ноября обошелся РФ примерно в $700–900 млн. Об этом сообщает Forbes.

Отмчается, что для расчета стоимости использовались следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 – $13 млн, «Калибр» – $6,5 млн, Х-555 – $4 млн.



Forbes сообщает, что именно такие типы ракет, примененные РФ против Украины вчера, взяты в расчет, но отмечается также, что у Воздушных сил ВСУ нет четкого распределения по количеству и типам. Известно, что основная масса ракет была выпущена с бомбардировщиков из района Каспия и Ростовской области.

15 ноября в своём видеообращении президент Владимир Зеленский, комментируя очередной ракетный обстрел Украины армией РФ, сообщил, что еще может быть 20 таких ударов и призвал украинцев беречь себя и быть в укрытиях некоторое время.