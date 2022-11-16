Вчорашній ракетний обстріл України коштував РФ приблизно $700–900 млн — Forbes

Масований ракетний обстріл України 16 листопада коштував РФ приблизно $700–900 млн. Про це повідомляє Forbes.

Відзначається, що для розрахунку вартості використовувалися такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, «Калібр» – $6,5 млн, Х-555 – $4 млн.



Forbes повідомляє, що саме такі типи ракет, застосовані РФ проти України вчора, взяті до розрахунку, але зазначається також, що Повітряні сили ЗСУ не мають чіткого розподілу за кількістю і типами. Відомо, що основна маса ракет була випущена з бомбардувальників із району Каспію та Ростовської області.

15 листопада у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський, коментуючи черговий ракетний обстріл України армією РФ, повідомив, що ще може бути 20 таких ударів і закликав українців берегти себе і бути в укриттях деякий час.