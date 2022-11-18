«ДНР» и «ЛНР» заявили о жертвах обстрелов и раненых гражданских

На подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях за минувшие сутки в результате обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители.



Как сообщает так называемый «СЦКК ДНР», мужчина погиб в Куйбышевском районе Донецка.



Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Ясиноватой, Центрально-Городском районе Горловки и Марьинке.



В «СЦКК ЛНР» заявляют, что в результате обстрела Кадиевки (до декоммунизации — Стаханов) погибли двое мирных жителей — 1950 года рождения и 1951 г.р. Еще три человека ранены.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель — в Бахмуте. Еще четверо гражданских получили ранения в Часов Яре.



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