«ДНР» та «ЛНР» заявили про жертви обстрілів та поранених цивільних

18 листопада 2022, 09:43

«ДНР» та «ЛНР» заявили про жертви обстрілів та поранених цивільних

На підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» територіях за минулу добу через обстріли є загиблі та поранені мирні жителі.

Як повідомляє так звана «СЦКК ДНР», чоловік загинув у Куйбишевському районі Донецька.

Поранення різного ступеня тяжкості отримали чотири цивільні особи в Ясинуватій, Центрально-Міському районі Горлівки та Мар'їнці.

У «СЦКК ЛНР» заявляють, що через обстріл Кадіївки (до декомунізації — Стаханов) загинули двоє мирних жителів — 1950 року народження та 1951 р.н. Ще трьох людей поранено.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби через обстріли з боку російських сил загинув один мирний житель — у Бахмуті. Ще четверо цивільних зазнали поранень у Часів Яру.

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