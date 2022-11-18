В Бахмуте из-за обстрелов погиб мирный житель, в Часов Яре — ранены четверо

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель — в Бахмуте. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



Еще четверо гражданских получили ранения в Часов Яре.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1214 мирных жителей. 2608 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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