Зеленский: На востоке уже больше 400 обстрелов с начала дня

С начала дня воскресенья на востоке Украины оккупанты совершили уже более 400 обстрелов. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.



«Наиболее жесткие бои по-прежнему в Донецкой области. Хотя атак в эти сутки меньше — из-за ухудшения погоды. Количество российских обстрелов остается, к сожалению, чрезвычайно большим. Луганщина — понемногу и с боями двигаемся. По состоянию на это время на востоке уже почти 400 обстрелов с начала дня», — отметил Зеленский.



По его словам, на юге украинские военные держат оборону и последовательно уничтожают боевой потенциал оккупантов.



«Спасибо каждому и каждой, кто держит позиции и кто помогает нашим силам обороны. Юг — держим оборону и последовательно, очень просчитано уничтожаем потенциал оккупантов», — сказал президент.