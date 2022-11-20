Зеленський: На сході вже понад 400 обстрілів з початку дня

З початку дня неділі на сході України окупанти здійснили вже понад 400 обстрілів. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.



«Найжорсткіші бої, як і раніше, в Донецькій області. Хоча атак цієї доби менше — через погіршення погоди. Кількість російських обстрілів залишається, на жаль, надзвичайно великою. Луганщина — потроху і з боями рухаємося. На цей час на сході вже майже 400 обстрілів з початку дня», — зазначив Зеленський.



За його словами, на півдні українські військові тримають оборону та послідовно знищують бойовий потенціал окупантів.



«Дякую кожному та кожній, хто тримає позиції і хто допомагає нашим силам оборони. Південь — тримаємо оборону та послідовно, дуже прораховано знищуємо потенціал окупантів», — сказав президент.