Денежную помощь получили более 55 тысяч украинцев на деоккупированных территориях

На освобожденных от оккупантов территориях кэш-помощь получили более 55 тысяч украинцев. Об этом сообщает Минреинтеграции.



«Продолжаются выплаты финансовой помощи от международных доноров гражданам, пережившим оккупацию. По последним данным, уже более 55 тысяч украинцев на освобожденных территориях получили денежную помощь наличными на общую сумму 71,5 миллиона гривен», — рассказали в ведомстве.



Уточняется, что от Общества Красного Креста Украины разовую помощь в размере 1200 гривен получили около 50 тысяч граждан из деоккупированных населенных пунктов Харьковщины, Херсонщины и Донетчины. Также в деоккупированных населенных пунктах Херсонской и Донецкой областей продолжаются выплаты единовременной наличной помощи в размере 2200 гривен от Международной организации по миграции. Жителям этих регионов уже предоставлена кэш-помощь на общую сумму более 12 миллионов гривен.



«Финансовую поддержку пострадавшим от оккупации украинцам планируют оказывать и ряд других международных доноров», — подчеркнули в министерстве.