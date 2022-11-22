Грошову допомогу отримали понад 55 тисяч українців на деокупованих територіях

На звільнених від окупантів територіях кеш-допомогу отримали понад 55 тисяч українців. Про це повідомляє Мінреінтеграції.



«Продовжуються виплати фінансової допомоги від міжнародних донорів громадянам, які пережили окупацію. За останніми даними, вже понад 55 тисяч українців на звільнених територіях отримали грошову допомогу готівкою на загальну суму 71,5 мільйона гривень», — розповіли у відомстві.



Уточнюється, що від Товариства Червоного Хреста України разову допомогу у розмірі 1200 гривень отримали близько 50 тисяч громадян із деокупованих населених пунктів Харківщини, Херсонщини та Донеччини. Також у деокупованих населених пунктах Херсонської та Донецької областей продовжуються виплати одноразової готівкової допомоги у розмірі 2200 гривень від Міжнародної організації з міграції. Жителям цих регіонів уже надано кеш-допомогу на загальну суму понад 12 мільйонів гривень.



«Фінансову підтримку постраждалим від окупації українцям планують надавати й низка інших міжнародних донорів», — наголосили в міністерстві.