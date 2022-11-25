На Черниговщине военнослужащий РФ заочно приговорен к 10 годам лишения свободы

Военнослужащий РФ, жестоко обращавшийся с мирными жителями Черниговкой области во время оккупации региона, заочно приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщает Офис генпрокурора.



«При публичном обвинении прокуроров Нежинской окружной прокуратуры Черниговской области к 10 годам лишения свободы приговорен военнослужащий РФ, который во время оккупации армией государства-агрессора села Старый Быков жестоко обращался с его жителями», - говорится в сообщении.



По информации прокуратуры, российский военнослужащий отбирал у местных жителей мобильные телефоны и сбережения.



«Угрожая расстрелом, военный РФ потребовал данные о расположении военнослужащих ВСУ. Не получив необходимых сведений, он удерживал одну из женщин со связанными за спиной руками и заклеенными скотчем глазами в течение двух дней в погребе без воды и пищи. При этом постоянно угрожал женщине физическим и сексуальным насилием», - отметили в Офисе генпрокурора.



Российский военнослужащий признан виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) в порядке специального судебного разбирательства.